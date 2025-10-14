Bakan Uraloğlu duyurdu: Kara yollarında 5G destekli akıllı ulaşım dönemi başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında dijitalleşmenin yeni aşamasına geçildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık.” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE GELİŞTİRİLDİ

Bakanlık tarafından yürütülen “Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi”, tamamen yerli ve milli imkânlarla hayata geçirildi.

Uraloğlu, projenin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Yeni sistemle, güzergâh üzerindeki her türlü olumsuzluk anlık olarak tespit edilecek. Bakan Uraloğlu, “Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumlar sistem tarafından anlık olarak tespit edilecek. Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek.” dedi. Sistemin altyapısında kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri bulunuyor.

Bakan Uraloğlu, bu sayede vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hızlı bir yolculuk yapabileceğini vurguladı. “Hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, kara yolu altyapısını geliştirirken teknolojik yenilikleri dikkate aldıklarını belirtti. “Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ediyoruz.” diyen Uraloğlu, AUS Merkezi Yazılım Platformu ve mobil uygulamanın da kısa süre içinde devreye alınacağını duyurdu.

Uraloğlu, “Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu platform, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ana merkezde sistemin kalbi olacak. Türksat tarafından geliştirilen yazılımda iş zekası ve karar destek sistemi bulunacak.

VATANDAŞLAR TRAFİK DURUMUNU ANLIK GÖREBİLECEK

Proje kapsamında geliştirilen Karayolları Mobil Uygulaması da sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.

Uraloğlu, “Türksat imzasıyla geliştirilen uygulama sayesinde vatandaşlarımız anlık trafik ve güvenlik bilgilerine erişebilecek.” dedi.

Projenin yalnızca bir teknoloji yatırımı olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu çalışmanın Türkiye’nin dijital ulaşım vizyonunda yeni bir sayfa açtığını belirtti. “Bu proje, güvenliği artıran, çevre dostu çözümler sunan ve sürdürülebilir ulaşım vizyonumuzu güçlendiren stratejik bir adımdır.” diyen Uraloğlu, yerli ve milli altyapının önemine dikkat çekti.

Son olarak, “Yollarımız daha güvenli, seyahatlerimiz daha konforlu olacak. Türkiye’nin dijital bağımsızlık hedefi bu projeyle çok daha güçlü bir zemine kavuşacak.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.