Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor

Bakan Uraloğlu, kara yollarındaki trafik düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Birçok yerde yaya geçidinde hızı 50’ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan birbirine yakın olanları kapatıp oralara alt ve üst geçitler yapacağız” dedi. Uraloğlu, mevcut işaretleme ve hız düşürme uygulamalarının yıl sonuna kadar kaldırılacağını, meskûn mahal dışındaki gereksiz yaya geçitlerinin iptal edileceğini belirtti.

İKİ İL ARASINDA FARKLI UYGULAMALAR KALKACAK

Çalışmaların güncel standartlara göre yeniden değerlendirildiğini vurgulayan Uraloğlu, belli güzergâhlarda uygulamaların sene sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Bakan, “Belli düzenlemeler yaptık. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

ZENGEZUR KORİDORU VE 148 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ

Iğdır’da Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni için bulunan Uraloğlu, burada medya temsilcileriyle bir araya gelerek Zengezur Koridoru’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Koridorun stratejik önemine dikkat çeken Bakan, “Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Bu koridor yapıldığında Türk dünyasına, Türk Cumhuriyetleri’ne, Uzak Doğu’ya bağlanacak en kestirme yol olacak. 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ortaya koyacağız” dedi.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar lira iklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman kazancı ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı sağlayacağını, toplam kazancın 147,6 milyar liraya ulaşacağını açıkladı.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun çevresinde 12 organize sanayi bölgesi kurulduğunu hatırlatan Uraloğlu, benzer bir sürecin Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı’nda da yaşanabileceğini söyledi. Bakan, “En azından yeni sanayi tesislerinin İstanbul’da kurdurulmaması noktasında bir irade ortaya koyuldu. Anadolu’da yeni ulaşım projeleriyle üretim tesisleri de rahatlıkla kurulabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TIRLAR İÇİN SINIR DÜZENLEMESİ

Suriye sınırından geçen tırların yük boşaltma-doldurma sorununa ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “Anlaşma yaptık. Suriye’nin bu konuda gerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izin alması gerekiyor. Biz ilk etapta standart dışı araçların gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz. Ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik” diye konuştu.

Ürdün, Suriye ve Türkiye’nin sonbaharda ortak toplantı yapacağını aktaran Bakan, taşımacılığın daha profesyonel şekilde yürütülmesi için hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

SURİYE’DE DEMİRYOLU VE HAVALİMANI ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin Suriye’de kara ve demir yolu altyapısı için projeler yürüttüğünü belirten Uraloğlu, Gaziantep’ten Halep’e uzanan ve tamamen tahrip olmuş demir yolunun ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı. 120 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Bakan, bu finansmanın uluslararası kuruluşlarla birlikte sağlanacağını belirtti.

Ayrıca Hicaz Demir Yolu’nda belirli bölümlerde düşük maliyetli tadilatların Türkiye tarafından yapılacağını açıklayan Uraloğlu, “Şam Havalimanı’nı yenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketleri aldı. Benzer bir süreç Halep’le ilgili de yürüyor. Suriye’nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı var” dedi.

Ankara’daki metro çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Esenboğa Metrosu’nda bir proje revizyonu yapıyoruz. O bizim sorumluluğumuzda. Belediye, bunun bizim tarafımızdan yapılmasını talep etmiş, Cumhurbaşkanı’mız uygun görmüş. Eski bir proje, gözden geçiriyoruz. Bu sene herhâlde bitiririz. Önümüzdeki sene de ihale edebiliriz” açıklamasını yaptı.

İSTANBUL’DA DEPREM TEDBİRLERİ

Deprem yönetmeliği çerçevesinde kara yolları ve ulaştırma projelerinin yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, “Yönetmelikler, yapılacak olan projelerin olmazsa olmazıdır. 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verildi. Yapılan her proje bu yönetmeliğe göre yapılıyor” dedi.

Eski yapıların da yeni yönetmeliğe göre yenilendiğini vurgulayan Bakan, “Başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem tedbirlerinin yüzde 80-90’ını aldık. Boğaz köprülerinin bütün askı halatlarını değiştirdik. Eski ve riskli olanları da program çerçevesinde yeniliyoruz” ifadelerini kullandı.