Bakan Uraloğlu konuştu: "Tunceli’nin dağlarında artık terör değil yatırımlar yükseliyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tunceli’ye geldi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile il protokolü tarafından karşılanan Uraloğlu, kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu, 1992 yılında şehit olan Kemal Balaman’ın ailesini ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle buluşan Bakan, terörle mücadele sonrası bölgede yaşanan dönüşüme dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, “Bizler, farklılıklarımızla zengin, birliğimizle güçlü Türkiye’yiz. Geçmişte yaşanan acılar hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu toprakların potansiyeli zincire vuruldu, gençlerin hayalleri çalındı. Ülkemize 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, kaynaklarımızı tüketti. Ancak bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle ve ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonuyla bu karanlık defteri kapatıyoruz” diye konuştu.

“TUNCELİ’NİN DAĞLARINDA ARTIK BARIŞ VE HUZUR YÜKSELİYOR”

Bakan Uraloğlu, bir zamanlar girilmez olarak anılan bölgelerde yatırımların hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Örneğin Gabar Dağı’nda petrol üretiyoruz. Tunceli’nin dağlarında artık terörün değil barışın, huzurun ve kalkınmanın yükseldiğini izliyoruz. Terörün gölgesi kalktıkça Tunceli’ye yerli ve yabancı turist akını başladı. Bugün açıklanan rakamlara göre Tunceli’ye 1 milyon 600 bin araç giriş çıkışı olmuş. Kentte kayıtlı araç sayısının sadece 13 bin olduğunu düşünürsek potansiyelin büyüklüğü ortada.”

“TUNCELİ TURİZMDE DÜNYA MARKASI OLACAK”

Konuşmasında Tunceli’nin turizm potansiyeline de vurgu yapan Uraloğlu, “Munzur Vadisi’nin uluslararası rafting parkuru, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Keban Baraj Gölü’nün maviliği, Pertek’in Selçuklu mirası, Hozat’ın tarihi dokusu ve Ovacık’ın eko-turizm altyapısı ile Tunceli adeta bir turizm cennetine dönüştü. Tunceli’nin turizmde bir dünya markası olması için çalışmalar hız kazandı. 2026’da Tunceli’yi Birleşmiş Milletler’in ‘En İyi Turizm Köyü’ listesine ve Cittaslow ağına dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, Elazığ ile Tunceli arasında kesintisiz karayolu bağlantısı sağlayacak Pertek Köprüsü projesine de değindi.

“Pertek Köprüsü toplam 1.840 metre uzunluğa ve 1.080 metre ana açıklığa sahip, özel nitelikli bir mühendislik harikası olarak tasarlanıyor. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluğu 4.354 metreye ulaşacak. Köprü tamamlandığında Elazığ-Tunceli hattında 78 kilometrelik kesintisiz bağlantı sağlanacak. Bu proje sadece ulaşımda değil, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında da önemli bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Pertek Köprüsü’nün tamamlanmasıyla Keban Baraj Gölü’nün fiziki engelinin ortadan kalkacağını ve bölge halkının uzun yıllardır beklediği kesintisiz ulaşımın sağlanacağını belirtti.