Eurobasket’te finaldeyiz! 12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Ergin Ataman’ın öğrencileri, tarihi zaferle Almanya ile oynanacak finalin biletini kaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Xiaomi Arena’da oynanan yarı final mücadelesinde Türkiye, rakibi Yunanistan’ı baştan sona üstün bir oyunla geçerek 26 sayı farkla kazandı. İlk periyottan itibaren oyunu kontrol eden milliler, soyunma odasına 49-31 önde girdi. İkinci yarıda da farkı açan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 94-68’lik skorla kazanarak finale adını yazdırdı.

ERCAN OSMANİ’DEN TARİHİ PERFORMANS

Karşılaşmanın yıldızı 28 sayı atan Ercan Osmani oldu. Cedi Osman 17 sayı, Alperen Şengün ise 15 sayı, 12 ribaunt ve 6 asistle double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Shane Larkin 14 sayı ve 5 asistle katkı verirken, Şehmus Hazer de 7 sayı ve 7 asistle öne çıktı.

12 Dev Adam, bu sonuçla 14 Eylül’de Almanya ile oynanacak EuroBasket 2025 finaline yükseldi. Final mücadelesi büyük heyecana sahne olacak ve Türkiye, bir kez daha Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

basketbol 12 Dev Adam
