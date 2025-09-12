Mbappe neden PSG'yi dava etti? Perde arkasını ilk kez anlattı!

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’den ayrıldıktan sonra açtığı 55 milyon euroluk dava ile gündeme gelmişti. Fransız yıldız, L’Équipe’e verdiği özel röportajda bu sürecin detaylarını paylaştı. Mbappe, PSG’den ödenmemiş maaş ve prim alacakları nedeniyle hukuki yola başvurduğunu belirterek, “Bu benim hakkım, iş mevzuatı gereği benim sorumluluğum. Prosedür PSG’ye zarar vermek istediğim izlenimini verdi. Ben bir iş sözleşmesi imzaladım. Sadece paramı almak istedim” dedi.

Mbappe, PSG’ye karşı kişisel bir kırgınlığının olmadığını, sadece emeğinin karşılığını talep ettiğini vurguladı: “PSG’ye karşı bir şeyim yok, bu kulübü seviyorum, orada arkadaşlarım var. Ama alnımın teriyle kazandığım, bana borçlu olunan şeyi almanın tek yolu bu.”

“PARAMI ALAMADIM, AMA YAYGARA KOPARMADIM”

Yıldız oyuncu, PSG’de forma giydiği son dönemde maaşının ödenmediğini bildiğini söyledi. “Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir iş. Ama PSG’deyken para almadığımı zaten biliyordum. Para gelmediğinde bunu görüyorsunuz. Oradayken yaygara koparabilirdim ama kendime buna değmeyeceğini söyledim. Ama paranızı alamadığınızı gördüğünüzde, bir süre sonra tepki vermek zorunda kalıyorsunuz” ifadeleriyle sessiz kalışının nedenini açıkladı.

Mbappe, Real Madrid’e transferinin ardından PSG’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının kendisini duygusal olarak etkilemediğini de açıkça dile getirdi. “Takımda arkadaşlarım var ve beni tanıyanlar, arkadaşlığın benim için önemli olduğunu bilirler. PSG olmasa bile arkadaşlarınızın olduğu bir takıma tüküremezsiniz. Hikâyem sona erdi ve hiçbir pişmanlık duymadan ayrıldım. Yanlış yaptığım şeyler bile hikayemin bir parçası” dedi.

“REAL MADRID BENİ ÇAĞIRIYORDU, BU BENİM HAYALİMDİ”

Real Madrid transferine dair de konuşan Mbappe, uzun süredir bu adımı atmak istediğini ifade etti. “Real Madrid beni çağırıyordu, bu benim hayalimdi. Daha önce de gidebilirdim ama zamanım dolmuştu” diyerek, İspanya devine imza atmanın kariyerindeki en doğal ilerleyiş olduğunu söyledi.

Fransa Milli Takımı’nın geleceği hakkında da değerlendirmede bulunan Mbappe, Zinedine Zidane ile çalışma ihtimali için “Onunla işleri karmaşıklaştırmaya gerek yok. O Zidane. Kimse hayır diyemez, sadece o diyebilir. Eğer o ise, tamam. Başkası olursa da olur. Ama Fransız futbol tarihinde neredeyse tüm haklara sahip olan tek kişi o” sözlerini kullandı.