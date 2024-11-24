Bakan Uraloğlu tarih verdi: Toplu taşımada zorunlu olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdulkadir Uraloğlu​, katıldığı bir televizyon programında toplu taşıma​ sistemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakan Uraloğlu tarih verdi: Toplu taşımada zorunlu olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplu taşıma araçlarında güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım atıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, 2025’in ilk aylarında uygulamaya geçmesi planlanan yüz tanıma sistemiyle ilgili detayları paylaştı.

Uygulamanın, yolculuk süreçlerini daha güvenli ve kontrol edilebilir hale getireceği ifade edilirken, veri gizliliği ve kişisel haklarla ilgili düzenlemeler de dikkatle ele alınacak.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ!

2025 yılının ilk çeyreğinde taksi, dolmuş ve otobüslerde yüz tanıma sistemi devreye alınacak. Bu uygulamayla, sürücülerin çalışma saatlerinin daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, güvenlik önlemlerinin artırılacağını vurguladı. "Sürücülerin 8 saatten fazla araç kullanmasını engellemek istiyoruz. Şu an bazı durumlarda bir şoför kendi çalışma süresini aşıp başkasının belgesiyle devam edebiliyor. Bu durumun önüne geçmek için kameralarla yüz tanıma sistemi kullanacağız" ifadelerini kullandı.

AMAÇ GÜVENLİK VE DENETİM

Bakan Uraloğlu, yüz tanıma sistemi dışında da toplu taşımaya yönelik çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Özellikle takograf verilerinin daha etkin kullanılması ve kazaların önlenmesi için yeni çözümler geliştirildiğini belirtti. Yeni yıl ile birlikte uygulanmaya başlanacak bu sistemlerin, toplu taşımada hem yolcular hem de sürücüler açısından daha güvenli ve denetimli bir ortam oluşturması bekleniyor.

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