Bakan Uraloğlu "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2025 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Ortaköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ödül töreninde 65 üniversiteden 315 öğrencinin 200 proje ile yarışmaya katıldığını belirtti.

Gençlerin ürettiği fikirlerin Türkiye Yüzyılı’nın temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu: “Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'yapamazsınız' korosuna kulak tıkayarak ve istemezükçülere inat destansı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Bu başarılar, muhalefetin engellemeleri ve iftiralarına rağmen milletimizin kararlılığı ve çalışkanlığıyla hayata geçti. Ürettiğimiz milli teknoloji ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçek. TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük.”

“BAŞARAMAZSINIZ” DENİLEN TÜRKSAT 6A UZAYDA

Milli savunma ve ulaşım alanında atılan adımlara değinen Bakan Uraloğlu, Bayraktar İHA serisinden KAAN savaş uçağına, MİLGEM savaş gemilerinden TCG Anadolu’ya kadar yapılan çalışmaları hatırlattı.

Uraloğlu, “MİLGEM Projesi ile kendi savaş gemilerimizi bir bir denize indirdik. Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu kendi tersanelerimizde ürettik. Milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarımızı raylara indirdik. Milli Banliyö Treni'mizi üreterek Gaziray'da hizmete başlattık. Yüzde 80'nin üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı, 'başaramazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve öz güvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırdık ve geçtiğimiz 21 Nisan'da hizmete aldık.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin TÜRKSAT 6A sayesinde haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına katıldığını vurgulayan Uraloğlu, sırada TÜRKSAT 7A’nın olduğunu, bu uydunun Türkiye’nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacağını söyledi.

Yarışmada 32 üniversiteden 46 proje ve 82 öğrenci ödül almaya hak kazandı. Toplam ödül tutarının 4 milyon 922 bin 800 lira olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu yarışma, bir rekabetten çok daha fazlasıdır. Bu, gençlerimizin fikirleriyle Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme geleceğini şekillendirme hareketidir.” dedi.

Bilimsel üretimi destekleyen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergisi’nin üçüncü sayısında “Deniz Yolu ve Kıyı Yapılarında Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik” temasını işlediklerini, makale başvurularının 20 Ekim 2025’e kadar devam edeceğini duyurdu.

Gençleri motive eden TEKNOFEST, Bölgesel Kariyer Fuarları ve U-FEST etkinliklerine dikkat çeken Uraloğlu, U-FEST’in Türkiye’nin en dinamik ulaşım festivali olduğunu belirtti.

Konuşmasını gençlere hitaben tamamlayan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bir kez daha vurgulamak istiyorum, birileri bize 'yapamazsınız' dediğinde biz durmadık, çalıştık, başardık. Şimdi sıra sizlerde. Sizin ellerinizde gerçeğe dönüşecek nice projeler hayata geçeceğine inanıyoruz. Biriniz, yapay zeka destekli bir trafik yönetim sistemiyle şehirlerimizi daha yaşanabilir kılacak. Bir diğeriniz, deniz yolu taşımacılığında karbon nötr bir teknolojiyle dünyayı değiştirecek ya da bir başkası, uzay teknolojilerinde çığır açacak.”