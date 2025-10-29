Bakan yardımcısı Aktaş açıkladı: "Dilara'yı sağ olarak çıkardık ama 2 kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı"

Kocaeli Gebze'de çöken binada zamanla yarış sürerken, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş 18 yaşındaki Dilara'nın kurtarıldığı bilgisini verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik ailenin göçük altında kaldığı binaya ilişkin bölgede gazetecilere son durumu aktardı.

"DİLARA'YI SAĞ OLARAK ÇIKARDIK, İLETİŞİM KURABİLİYOR"

Çalışmalardan gelen ilk iyi haberi duyuran Bakan Yardımcısı Aktaş, "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamd olsun sağ olarak çıkardık. İletişim kurulabiliyor, genel durumu iyi gibi görünüyor" dedi. Ancak enkaz altındaki ebeveynlere henüz ulaşılamadığını belirten Aktaş, "Anne ve baba ile ilgili henüz bir bilgi yok, onlarla ilgili çalışma devam ediyor" diye ekledi.

Dilara'nın kurtarılma anına ilişkin detayları paylaşan Aktaş, şu ifadeleri kullandı: "Ailenin büyük çocuğunu arkadaşlarımız sağ olarak kurtardı. Arkadaşlarımız enkaz altındayken de iletişim kurdu. Bilinci açık olarak hamd olsun hastaneye sevk edildi."

İKİ KARDEŞTEN ACI HABER GELDİ

Mucizevi kurtuluşun sevincinin, diğer çocuklardan gelen haberle yarım kaldığını belirten Aktaş, "Ailenin diğer çocuğu Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızdı kendisi. Ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama iki tanesi maalesef ölü olarak çıkarıldı, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da çok geçmiş olsun. Anne ve babaya ulaşılması için çalışam devam ediyor" şeklinde konuştu.

Çocukların üçünün de binanın aynı bölümünde bulunduğunu teyit eden Bakan Yardımcısı Aktaş, "Çocuklar aynı odadaydı. 2 çocuğumuz da Dilara kızımız da aynı yerden çıkarıldı" bilgisini verdi.

Tüm yoğunlaşmanın anne ve babayı bulmak olduğunu belirten Aktaş, "Şuan yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah vakit kaybeden anne ve babaya da ulaşacağız. Henüz maalesef alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz" dedi. Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Şuanki tespitlerimiz ve değerlendirlerimize göre binada 5 kişi vardı. Şuan için başka kişi tespitimiz yok. Gerçekten çok büyük bir ekip var burada. Çok hummalı bir çalışma sergileniyor. Ümit ediyoruz ki kısa süre içinde anne ve babaya da ulaşlacağız."

