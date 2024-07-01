Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 sosyal medya provokatörüne soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olayların ardından, sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesap tarafından 343 bin paylaşım yapıldı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 sosyal medya provokatörüne soruşturma
Editör: Yağmur Biçen

Bakan Ali Yerlikaya, 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de gerçekleşen olayların ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesap tarafından 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti. "Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin BOT olduğu ve paylaşımların %68'inin provokatif amaçlı ve olumsuz nitelikte olduğu tespit edildi.

63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı, bunlardan 10'u savcılığa sevk edildi, diğer hesaplar üzerindeki işlemler ise sürüyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapan ve nefret söylemlerinde bulunan kişilere göz açtırmayacağız."

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