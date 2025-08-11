Bakan Yerlikaya: Çanakkale’deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Bugün Çanakkale’nin Merkez ilçesi Çınarlı köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-5) derhal görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından bölgede mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaşımız emniyetli bölgelere tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun.” 

