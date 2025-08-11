OGM açıkladı: Bu sene 5 binden fazla yangınla mücadele edildi

Orman Genel Müdürlüğü, 2025 yılında 5 binden fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini, 4 bin 980 yangının büyümeden söndürüldüğünü açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
OGM açıkladı: Bu sene 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl şu ana kadar 5 binden fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirdi.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kimsenin farkında bile olmadığı, sosyal medyada gündem olmayan, televizyonlarda haber bile yapılmayan tam 4 bin 980 yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdük. Maalesef 20 yangın büyüyerek daha fazla alana zarar verdi. Canlarımızı kaybettik, şehitler verdik.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her yangının afet potansiyeli taşıdığı vurgulanarak, küçük bir sebebin büyük bir felaketin başlangıcı olabileceğine dikkat çekildi. Çanakkale’de çıkan yangınların tamamının orman dışı alanlarda başlayarak yoğun müdahalelere rağmen ormana sıçradığı hatırlatıldı.

“YANGINLARIN YÜZDE 90’I İNSAN KAYNAKLI”

Paylaşımda, açık havada ateş ve anız yakmanın, sigara izmariti ve çöp atmanın önlenebilir sebepler olduğu belirtilerek, “Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor.” denildi.

Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde, nemin yüzde 30’un altında ve rüzgarın saatte 30 kilometrenin üzerinde olduğu durumlarda yangınların hızla büyüme riski taşıdığı ifade edildi.

“2 DAKİKADA TESPİT, 11 DAKİKADA MÜDAHALE”

Yangınlara karşı alınan önlemlere değinilen açıklamada, “2 dakikada tespit ediyor, 11 dakikada müdahale ediyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden erken uyarı sistemlerine, insansız hava araçlarına kadar her türlü teknolojiyi kullanıyoruz. 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü yangınların afete dönüşmesini engellemek için savaş halindeyiz.” bilgisi verildi.

Yangınları önlemenin herkesin elinde olduğu vurgulanarak, “Tedbirle, dikkatle yangını daha başlamadan söndürelim.” çağrısı yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde orman yangını çıktıKahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde orman yangını çıktıYurt
Manisa Soma’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorManisa Soma’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorYurt
MAÇ BAŞLADI! Esenler Erokspor – Adana Demirspor maçı canlı izle! Hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgisiMAÇ BAŞLADI! Esenler Erokspor – Adana Demirspor maçı canlı izle! Hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgisiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

orman genel müdürlüğü yangın
Günün Manşetleri
Süresiz nafakada devrim gibi adım
Artık Türk devletleri vatandaşları müzeleri ücretsiz gezecek
Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj
Çanakkale'de orman yangını
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Meteoroloji’den kırmızı alarm Meteoroloji’den kırmızı alarm
Gökgürültülü sağanak yağış uyarısı: Hangi şehirler etkilenecek? Gökgürültülü sağanak yağış uyarısı: Hangi şehirler etkilenecek?
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları