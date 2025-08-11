OGM açıkladı: Bu sene 5 binden fazla yangınla mücadele edildi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl şu ana kadar 5 binden fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirdi.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kimsenin farkında bile olmadığı, sosyal medyada gündem olmayan, televizyonlarda haber bile yapılmayan tam 4 bin 980 yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdük. Maalesef 20 yangın büyüyerek daha fazla alana zarar verdi. Canlarımızı kaybettik, şehitler verdik.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her yangının afet potansiyeli taşıdığı vurgulanarak, küçük bir sebebin büyük bir felaketin başlangıcı olabileceğine dikkat çekildi. Çanakkale’de çıkan yangınların tamamının orman dışı alanlarda başlayarak yoğun müdahalelere rağmen ormana sıçradığı hatırlatıldı.

“YANGINLARIN YÜZDE 90’I İNSAN KAYNAKLI”

Paylaşımda, açık havada ateş ve anız yakmanın, sigara izmariti ve çöp atmanın önlenebilir sebepler olduğu belirtilerek, “Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor.” denildi.

Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde, nemin yüzde 30’un altında ve rüzgarın saatte 30 kilometrenin üzerinde olduğu durumlarda yangınların hızla büyüme riski taşıdığı ifade edildi.

“2 DAKİKADA TESPİT, 11 DAKİKADA MÜDAHALE”

Yangınlara karşı alınan önlemlere değinilen açıklamada, “2 dakikada tespit ediyor, 11 dakikada müdahale ediyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden erken uyarı sistemlerine, insansız hava araçlarına kadar her türlü teknolojiyi kullanıyoruz. 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü yangınların afete dönüşmesini engellemek için savaş halindeyiz.” bilgisi verildi.

Yangınları önlemenin herkesin elinde olduğu vurgulanarak, “Tedbirle, dikkatle yangını daha başlamadan söndürelim.” çağrısı yapıldı.