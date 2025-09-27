Bakan Yerlikaya duyurdu: 144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 ayda 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda 18 terör örgütü mensubu teslim oldu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 30 ilde yapılan arazi taramalarına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: “30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında, 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.”

DEV OPERASYONA JÖH, KOMANDO VE ATAK HELİKOPTERLERİ KATILDI

Bakan Yerlikaya, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularının yanı sıra Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin de destek verdiği operasyonların kapsamına dikkat çekti.

Operasyonların düzenlendiği iller şöyle sıralandı: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van.

Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen mühimmatın ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 46 kilogram patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör ve 16 bin 399 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat güvenlik güçlerinin eline geçti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen kurumları da tebrik etti. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: “Jandarma İstihbarat Başkanlığını, TEM Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını ve Jandarmayı tebrik ediyorum. 675 bin içişleri ailemizle birlikte ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız.”

