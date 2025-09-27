Nefesler tutuldu! Çekya – Bulgaristan yarı finali saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası’nda yarı final heyecanı! Çekya ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Peki, dev maç saat kaçta, hangi kanalda?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Filipinler’in Pasay City kentindeki Mall of Asia Arena’da oynanacak olan bu dev karşılaşma 27 Eylül 2025 Cumartesi sabahı saat 09.30’da başlayacak.

Mücadele, TRT Spor Yıldız, tabii ve Volleyball TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çekya son beş maçında İran, Tunus, Çin ve Sırbistan’ı devirdi, yalnızca Brezilya’ya boyun eğdi. Bulgaristan ise yenilgisiz serisini sürdürüyor; Almanya, Slovenya, Şili, Portekiz ve son olarak ABD’yi mağlup ederek adeta turnuvanın flaş takımı haline geldi.

Bu yarı final eşleşmesinin galibi, finalde Polonya – İtalya maçının kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

voleybol çekya bulgaristan
