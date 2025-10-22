Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde denetim yapıldı, yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ildeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı ile 783 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "NSosyal" hesabından yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, dün ülke genelinde göçmen kaçakçları ve düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

169 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, göçmen kaçakçılarına yönelik önemli sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Denetimlerde 132'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçısının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

430 BİN KİŞİ KONTROL EDİLDİ, 783 DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Uygulamaların kapsamına ilişkin de veriler paylaşıldı. Bakan Yerlikaya, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda görev alan personel ve ekip sayılarına da değindi. Açıklamada, uygulamalarda 27 bin 347 personel ve 8 bin 690 ekibin görev aldığı belirtildi. Ekiplerin 5 bin 761 noktada denetim yaptığı bildirildi. Denetimlerin odaklandığı noktalar da açıklandı. Bakan Yerlikaya, ekipler tarafından 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina ve 457 terminalin kontrol edildiğini aktardı.

Yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin sürecin başladığını belirten Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."