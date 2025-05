Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol tarafından aranan 23 kişi 6 ilde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 13, mavi bültenle aranan 1 ve difüzyon mesajıyla aranan 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Toplamda 11 ülke tarafından uluslararası düzeyde aranan 23 kişi gözaltına alındı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa’da düzenlediğimiz operasyonlarda, Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı 13, mavi bültenle aradığı 1 ve difüzyon mesajı ile aranan 9 olmak üzere, 11 ülke tarafından aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladık.”

Bakanlık açıklamasına göre, operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İl emniyet müdürlüklerinin KOM, narkotik ve asayiş şubeleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan tarafından Interpol kırmızı bülten, mavi bülten ve difüzyon mesajıyla aranan şüpheliler yakalandı.

Yakalananlar arasında şu isimler yer aldı:

C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P.

Şüphelilerin şu suçlardan arandıkları belirlendi:

Suç örgütüne üye olma

Kasten öldürme

Cinsel saldırı

Dolandırıcılık

Uyuşturucu madde ticareti

Sınır dışı işlemleri başlatıldı

Interpol tarafından arandıkları tespit edilen ve Türkiye’de yerleri belirlenerek yakalanan şüpheliler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi. Zanlılar hakkında sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları koordine eden İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu bozan uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.”