Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da ters yönde gidip sürücüye saldıran kişi yakalandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşanan olayda, trafik kurallarını hiçe sayarak ters istikamette ilerleyen bir araç, faciaya davetiye çıkardı.

Karşı yönden gelen duyarlı bir sürücünün kendisini uyarması üzerine hatasını düzeltmek yerine saldırganlaşan M.E. isimli şahıs, aracından inerek diğer sürücünün önünü kesti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve saldırı girişiminde bulunan şüpheli, emniyet birimlerinin takibi sonucu tespit edilerek yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: GEREĞİ YAPILDI

Konuya ilişkin resmi açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden "Gereği yapıldı" başlığıyla bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya açıklamasında, "Ters yönde giden ve karşısındaki araçtakilere saldıran şehir eşkıyası yakalandı." ifadelerini kullanarak sürecin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Yakalanan M.E. hakkında yasal prosedürler derhal işletildi. Bakan Yerlikaya, şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca idari para cezası kesildiğini belirtti. Yerlikaya yeni kanun teklifinde yer alan yaptırımlara ilişkin detayları da paylaştı.

TRAFİK ZORBALARINA AĞIR FATURA YOLDA

Bakan Yerlikaya, söz konusu olay üzerinden gelecekteki yasal düzenlemelerin ne kadar sert olacağının sinyalini verdi. Yeni düzenlemenin detaylarını paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Araç sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı. Yeni kanun teklifine göre 'ters yönde araç süren ve saldırı amacıyla araçtan inen, yol kapayan sürücülere' caydırıcı cezalar geliyor. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yeni trafik kanunu teklifine göre ters yönde araç kullanan sürücülere tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız. 60 gün sürücü belgesini geri alacağız, araçlarını 60 gün trafikten men edeceğiz."

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı net bir duruş sergiledi. Ters yönde araç sürmenin, yolu trafiğe kapatmanın, araçtan inerek vatandaşların can güvenliğini riske atmanın ve trafik düzenini bozmanın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yerlikaya, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu derhal 112 acil çağrı merkezlerine bildirmelerini istedi.