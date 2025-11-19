Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı

Bakan Kacır, toplantıdaki değerlendirmesinde buzulların erimesiyle ortaya çıkan yeni duruma dikkat çekti. Asya, Avrupa ve Amerika hattında küresel ticaretin seyrinin yeniden şekillendiğini belirten Kacır, kutupların barındırdığı stratejik madenler, zengin yer altı kaynakları ve tatlı su rezervleriyle 21. yüzyılın en önemli odak noktalarından biri haline geldiğini ifade etti.

Türkiye’nin kutup bölgelerindeki faaliyetlerinin bilançosu da toplantıda masaya yatırıldı. Bugüne dek başarıyla tamamlanan 9 ulusal Antarktika ve 5 ulusal Arktik bilim seferinde yüzlerce Türk araştırmacının görev aldığı, 100’ün üzerinde projenin yürütüldüğü ve uluslararası literatüre 200’ü aşkın yayın kazandırıldığı kaydedildi. Bu zorlu koşullar, aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerin test sahası olarak da kullanıldı.

Özellikle Antarktika’da yürütülen deniz tabanı haritalama çalışmaları sonucunda tarihi bir başarıya imza atıldığı vurgulandı. Türkiye, bölgeye ait bir deniz haritasını tarihte ilk kez hazırlayarak uluslararası camianın kullanımına sundu ve insanlığın ortak mirasına kendi imzasını attı. Bu bilimsel başarılar diplomasi kapılarını da araladı. Türkiye; Antarktik Araştırmaları Bilimsel Komitesi, Uluslararası Arktik Bilim Komitesi, Antarktik Program Yürütücüleri Konseyi ve Avrupa Kutup Kurulu gibi prestijli yapılarda tam üye statüsüyle temsil ediliyor. Hali hazırda 14 ülkeyle işbirliği anlaşması imzalanırken, 4 ülkeyle müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Nihai hedef ise gözlemci statüsündeki Türkiye’nin, Antarktika Antlaşması’nda "istişari taraf" konumuna yükselerek kıtanın yönetiminde ve geleceğinde oy hakkına sahip olması.

HORSESHOE ADASI’NDA 12 AY YAŞAM

Türkiye’nin kıtadaki varlığını kalıcı hale getirecek en kritik adım ise "Türk Antarktik Bilim Üssü" projesi olarak öne çıkıyor. Ön hazırlıkları tamamlanan üssün Horseshoe Adası’nda inşa edileceği açıklandı. Tesisin, aynı anda 50 araştırmacıya barınma imkanı sunacak kapasitede olacağı ve modern laboratuvarlar, enerji altyapısı, atık arıtma sistemleri, acil durum üniteleri, depolama alanları ve helikopter pisti ile donatılacağı bildirildi. Bu altyapı sayesinde Türk bilim insanları, yılın 12 ayı boyunca kesintisiz faaliyet yürütebilecek.

Ayrıca Türkiye Yüzyılı’nın mimarı gençlerin de süreçlere aktif katılımı hedefleniyor. Lise seviyesindeki proje yarışmaları, şenlikler, sempozyumlar ve TÜBİTAK yayınlarıyla toplum genelinde farkındalık oluşturulurken, 2035 yılına kadar geçerli olacak Ulusal Kutup Bilim Stratejisi doğrultusunda adımlar atılmaya devam edilecek.

Kurulun, Türkiye’nin stratejik, bilimsel ve diplomatik faaliyetlerini bütüncül bir yapıda koordine etmek üzere göreve başladığını hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantının içeriğine dair şu ifadeleri kullandı: "Arktik ve Antarktika bölgelerindeki stratejik gelişmeleri, ulusal bilim seferlerimizden elde ettiğimiz birikimi, Antarktika'da bilim üssü kurma hedefimizi, araştırma gemisi ve uluslararası işbirliği süreçlerimizi detaylı şekilde değerlendirdik" Kurulun gelecek vizyonuna dair yol haritasını da açıklayan Kacır, sözlerini şöyle noktaladı: "Kurulumuz, kutup bölgelerinde lojistik ve bilimsel altyapıların tesisi, kutup araştırmalarında insan kaynağının güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin genişletilmesi gibi kritik başlıklarda yol haritasını yönetecek, tavsiye ve tedbir kararlarıyla ülkemizin kutup alanındaki bilimsel, stratejik ve diplomatik varlığını pekiştirecek"

Bakanlıktaki kritik toplantıda Bakan Kacır’a; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy eşlik etti.