Bakan Yerlikaya duyurdu: Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, yürütülen operasyonların amacının şehirlerin güvenliğini ve vatandaşların huzurunu sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını kamuoyuna açıkladı.

"TÜRK MİLLETİNİN HUZURUNU BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, hiçbir organize suç örgütünün Türk milletinin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini söylediği paylaşımında operasyonun ana hatlarına dair şu ifadelere yer verdi: "7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 64 şüpheliyi yakaladık."

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin 36'sının tutuklandığını, 26'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise halen devam ettiğini belirten Yerlikaya, bu operasyonlarla organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği "dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama" gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesinin engellendiğini vurguladı.

İŞTE 7 İLDE ÇÖKERTİLEN ÖRGÜTLER VE SUÇLARI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde hareket eden İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonların detayları da paylaşıldı. Bakan Yerlikaya, bu örgütlerin "tefecilik, silah kaçakçılığı, akaryakıt dolandırıcılığı ve tehdit" gibi suçlarla vatandaşların zarar görmesini engellediklerini belirtti.

Yakalanan şüphelilerin il il şu suçları işledikleri tespit edildi: Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da; akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları.