Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kahramanlar Operasyonları'nda 75 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik 11 ilde gerçekleştirilen “Kahramanlar” Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kahramanlar Operasyonları'nda 75 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli vilayetlerinde bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.

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# içişleri bakanlığı # operasyon # şüpheli yakalandı
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