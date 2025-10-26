Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, firari suçluların adalete teslim edilmesine yönelik yürütülen başarılı operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, çeşitli ağır suçlardan uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 9 firari ile ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahısların Almanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde yakalandığı ve iade süreçlerinin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izi titizlikle sürüldü.

İLGİLİ ÜLKELERLE ORTAK OPERASYONEL İŞBİRLİĞİ

Firari şahısların yerlerinin tespit edilmesinin ardından, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliği sayesinde yakalamalar gerçekleştirildi. Yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen şahıslar ve suçları şöyle sıralandı:

S.T.: "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle aranan "Demirözler" organize suç örgütü üyesi (Rusya'da yakalandı).

S.K.: "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle aranan (Almanya'da yakalandı).

Ş.S.: "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle aranan (Almanya'da yakalandı).

Ö.Y.: "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle aranan (Almanya'da yakalandı).

H.A.E.: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması" suçlarından Kırmızı Bültenle aranan (Gürcistan'da yakalandı).

E.G.: "Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından Kırmızı Bültenle aranan (Gürcistan'da yakalandı).

A.G.: "Silahlı Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle aranan (Belçika'da yakalandı).

Ü.K.: "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle aranan (Bulgaristan'da yakalandı).

M.U.: "Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle aranan (Rusya'da yakalandı).

H.Y.: "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan Ulusal seviyede aranan (Gürcistan'da yakalandı).

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahısların Türkiye’ye iade süreçlerinde emeği geçen tüm kurum ve personeli tebrik etti. Bakan Yerlikaya, suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.