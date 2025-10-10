Bakan Yerlikaya duyurdu: Kumar ve dolandırıcılık çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “nitelikli dolandırıcılık” ve “bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama” suçlarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli olarak düzenlenen operasyonlar, Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat illerine de yayıldı.

38 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, iki haftadır sürdürülen operasyonlar kapsamında hesaplarında toplam 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunları kurarak oynattıkları ve sosyal medya platformlarında sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

Yetkililer, dolandırıcıların “kiralık ev” ve “araç satışı” gibi sahte ilanlarla vatandaşları kandırıp yüksek miktarda para topladıklarını tespit etti.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 9’U ADLİ KONTROLDE

Operasyonlarda yakalanan 28 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalan şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ‘internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynattıkları’, sosyal medya platformları üzerinden ‘sahte kiralık ev ve araç satış ilanı’ vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Elde edilen bilgilere göre çete üyeleri, sosyal medya üzerinden “kiralık daire fırsatı” veya “uygun fiyatlı araç satışı” başlıklarıyla sahte hesaplar açtı. Bu hesaplar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçen şüpheliler, kapora bahanesiyle para topladı.

Diğer yandan çetenin bir kısmının, internet tabanlı kumar oyunları kurarak sanal bahis siteleri üzerinden haksız kazanç elde ettiği belirlendi.