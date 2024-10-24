Bakan Yerlikaya, TUSAŞ saldırganının kimliğini açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a dün salgın enfeksiyonu saldırısına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Yerlikaya, erkek saldırganın PKK terör örgütünün üyesi olduğunu ve "Rojger" kodunu kullanan Ali Örek olduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ saldırganının kimliğini açıkladı!
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 Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganların birimlerinin tespit edildiğini ve PKK ile bağlantısının doğrulandığını belirtti.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.

Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!"

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