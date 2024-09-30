Bakan Yerlikaya uyardı: "Affetmeyeceğiz!"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan düğün konvoyuna ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındığını belirtti.

Yerlikaya, sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, olaya karışan A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. isimli kişilerin tespit edildiğini ve bu kişilere 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu’na aykırı olarak; drift yapmak, izinsiz çakar siren kullanmak, hız sınırının altında seyretmek, konvoy oluşturmak, saygısızca araç kullanmak, cam filmi takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka gizlemek ve teknik değişiklik yapmaktan idari para cezaları uygulandığını duyurdu.

“Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim.”