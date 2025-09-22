Bakan Yumaklı Sivas’ta konuştu: “Suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak”

Bir dizi program için Sivas’ta bulunan Bakan Yumaklı, 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ile Hafik Koç Regülatörü ve İletim Hattı’nın temel atma törenine katıldı. Toplam maliyeti 1,5 milyar lira olan projelerin şehre hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, yatırımların hem taşkın önleme hem de içme suyu sorununa çözüm getireceğini ifade etti.

“SUYU MERKEZE ALARAK TARIMA YÖN VERİYORUZ”

Suyun her damlasının kıymetli olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Suyu merkeze alarak farklı disiplinlerden binlerce çalışma arkadaşımızla, ülkemizin tarımsal üretimine, suyuna, ormanına, gıdasına yön veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Yumaklı, amacın hem tarımsal verimi artırmak hem de yerleşim alanlarını ve arazileri taşkın riskine karşı korumak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen su verimliliği seferberliğine dikkat çeken Yumaklı, “Bugün su kaynakları üzerinde yoğun bir baskının olduğunu biliyoruz. Yakın gelecekte, iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte bu baskının yanı sıra suyun elde edilmesi ve suya erişimle alakalı konular hayat meselesi olacak.” dedi.

Yumaklı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Suyun korunmasıyla vatanın korunması arasında bir fark görmüyorum” sözünü hatırlatarak çalışmaların bu anlayışla sürdüğünü dile getirdi.

23 YILDA 11 BİN PROJE HAYATA GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanı, su ve sulama alanında son 23 yılda önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Yumaklı, “Su ve sulama alanında 11 binin üzerinde proje hayata geçti. 1802 baraj ve gölet inşa ettik.” dedi.

İçme suyu tesisleri, taşkın kontrol tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve yer altı barajları ile suyun daha etkin kullanılmasını sağladıklarını kaydetti. Son dönemde yaşanan taşkın olaylarında yeni tesislerin can ve mal kaybını önlediğini de vurguladı.

Yumaklı, temeli atılan projelerin Sivas’ın içme suyu sorununa uzun vadeli çözüm sağlayacağını belirtti. 4 Eylül Barajı düzenlemesiyle 4 bin 120 yapı ve 877 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunacağını açıkladı.

Hafik Koç Regülatörü ve İçmesuyu İsale Hattı’nın tamamlandığında, şehre yıllık 16,3 milyon metreküp su sağlayacağını belirten Yumaklı, “Yaklaşık 390 bin kişilik içme suyu sağlanmış olacak. Bu tesis ile Sivas’ın 2053 yılına kadar olan ihtiyacı karşılanacak. Koç Barajı’nın yapılmasıyla da 2070 yılına kadar güvence sağlanacak.” dedi.

Törende TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de konuştu. Güler, iklim değişikliğiyle birlikte suyun öneminin arttığını vurgulayarak yapılan yatırımları değerli bulduğunu söyledi.

Temel atma törenine ayrıca Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve DSİ çalışanları katıldı.