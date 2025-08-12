Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: Çanakkale ve İzmir’deki yangınlar ne durumda?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orman yangınlarındaki son durumu paylaştı. Alevlere karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, "Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre, bölgelerdeki yangın tamamen kontrol altına alınırken ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarına devam ediyor.