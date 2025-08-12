Sabiha Gökçen'de yeni dönem: “Biniş Kartı Doğrulama Sistemi” uygulaması başladı

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, artan yolcu ve uçuş yoğunluğuna karşı Yolcu Akışını İyileştirme Projesi kapsamında yeni bir adım attı. Biniş Kartı Doğrulama Sistemi ile yolcular, biniş kartlarını, mobil biniş kartlarını, T.C. kimlik kartlarını, pasaportlarını veya ehliyetlerini dijital doğrulama cihazlarına okutarak hızlı şekilde kontrol noktasından geçebilecek.

Bu uygulama, yolculara görevlilerin işlem yapmasını beklemeden doğrudan X-Ray alanlarına geçiş imkânı sağlıyor. Böylece bekleme süreleri azalırken seyahat konforu artıyor.

18 TURNİKE HİZMETE AÇILDI

İç hat yolcuları; Basılı Biniş Kartı, Mobil Biniş Kartı, T.C. Kimlik Kartı ve Yeni Tip Ehliyet ile giriş yapabilecek. İç Hat Giden Yolcu Kapısı’nda 10 adet dijital doğrulama cihazı bulunuyor.

Dış hat yolcuları ise Basılı Biniş Kartı ve Mobil Biniş Kartı ile cihazları kullanabilecek. Dış Hat Giden Yolcu Terminali girişinde 16 adet, e-pasaport geçişinde ise 2 adet olmak üzere toplam 18 turnike hizmete sunuldu.

Sistem, ilerleyen süreçte pasaport ve yüz tanıma gibi dijital kimlik doğrulama yöntemlerine de entegre edilecek.

E-PASAPORT SİSTEMİ 20 SANİYEDE İŞLEM YAPIYOR

ISG’de ayrıca e-pasaport sistemi sayesinde T.C. vatandaşları, yüz tanıma ve parmak izi kontrolü ile 20 saniyede pasaport işlemlerini tamamlayabiliyor.

Giden yolcu katında 15 adet, gelen yolcu katında ise 19 adet olmak üzere toplam 34 e-pasaport bankosu bulunuyor. Giden yolcu cihazları Türk pasaport kontrol noktası girişinde, gelen yolcu cihazları ise kabin memurları ve engelli yolcu geçiş alanı yanında yer alıyor.