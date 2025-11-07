Bakan Yumaklı’dan ağaçlandırma çağrısı: “81 ilde şölen havasında fidan dikelim”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Tören öncesinde Bakan Yumaklı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile birlikte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bahçesine ağaç dikti.

"TARIM, SAVUNMA SANAYİSİ KADAR STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Törende yaptığı konuşmada, ilmin ve bilimin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmadaki yadsınamaz önemine işaret eden Yumaklı, tarım sektörünün gelişebilmesi için "bilimsel bilgi gücünün toprağın bereketiyle buluşturulması" gerektiğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi ile yürütülen ortak çalışmalara da değinen Yumaklı, "Önümüzdeki süreçte ülkemizin başta ekonomi, ticaret, siyaset, tarım, hangi başlıkta olursa olsun tüm alanlarında, buralardan yetişen ve bizlerden bayrakları devralacak genç kardeşlerim etkin rol alacaktır" diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkat çekerek, ülkenin güçlü olduğu savunma sanayisi kadar tarımın da stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

“GENÇLER TARIMDA GELECEĞİN ANAHTARI”

Gençleri tarım sektörüne davet eden Bakan Yumaklı, bakanlığın birçok hibe ve destek programı olduğunu vurgulayarak şu çarpıcı veriyi paylaştı: "Bu teşviklerden ve desteklerden yararlanan gençlerin oranı yüzde 67."

Yumaklı, gençlere seslenerek, "Tarımsal üretime dair hangi başlıkta olursa olsun bir düşünceniz, bir fikriniz varsa bakanlık olarak kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Hayallerinizi gerçekleştirmek için Tarım Orman Bakanlığı olarak uhdemizde olan konularda hemen yanı başınızdayız" dedi. Tarımsal teknolojinin önemine de işaret eden Bakan, gençlerden bilişim ve tarımı birleştirerek akıllı tarım teknoloji girişimleri kurmalarını ve "toprakla teknolojiyi buluşturmalarını" istedi.

"HAYATTA BİR DİKİLİ AĞACINIZ OLMUŞ OLUR"

Bakan Yumaklı, "Yeşil vatan seferberliği" başlattıklarını hatırlattı. Orman Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde bir yılda 500 milyon civarında fidanı ve tohumu toprakla buluşturduğunu belirten Yumaklı, bu yılki hedefin 550 milyona yakın olduğunu bildirdi. Bu hedefe ulaşmak için vatandaşların desteğinin şart olduğunu dile getiren Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için şu çağrıda bulundu: "Bunu hep birlikte yapmamız gerekir. 11 Kasım'da 81 ilimizde, 922 ilçemizde 7'den 77'ye, mümkünse şölen havasında, çocuklarımızı da alarak fidanların ve tohumların toprakla buluşacağı alanlara sizleri davet ediyorum."

Tüm vatandaşlara "geleceğenefes.gov.tr" adresinden fidan sahiplenme daveti yapan Bakan, "Hiçbir zorluğu yok. Saniyeler içinde ülkenizin hangi ilinde, hangi alanda fidan dikilmesini istiyorsanız fidan sahiplenebilirsiniz. Böylece, hayatta bir dikili ağacınız da olmuş olur" dedi.

ÜNÜVAR: “FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERİMİZ AİLEMİZİN PARÇASI”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da törende yaptığı konuşmada, İsrail'in tüm uluslararası çağrılara rağmen Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesinin "insanlık vicdanında onarılmaz yaralar açtığını" belirtti.

Rektör Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak bizler de Filistin saldırılarının başladığı ilk andan itibaren bu bilinçle hareket ettik. Filistinli öğrencilerimiz bizim için sadece misafir değil, ailemizin bir parçasıdır. Yaşadıkları zorlukların bilincindeyiz ve onların hem akademik hem insani anlamda yanında olmayı bir görev bildik" diye konuştu.

Tören, Bakan Yumaklı ve Rektör Ünüvar'ın, "2025 Yılı ARDEK (Araştırma Dekanlığı) Ödülleri"ni kazananlara plaketlerini takdim etmesinin ardından sona erdi.