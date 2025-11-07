Kronik ağrılar yaşamı kabusa çevirebilir! Uzmanlardan uyarı geldi

Toplumda sık rastlanan bel, boyun, diz ve baş ağrıları, bazı bireylerde üç aydan uzun sürerek kronik ağrıya dönüşebiliyor. Uzmanlara göre bu durum, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek, günlük aktiviteleri zorlaştırıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Algoloji Uzmanı Dr. Tuba Tanyel Saraçoğlu, kronik ağrıların hafife alınmaması gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

ALGLOJİ KLİNİKLERİ TEDAVİDE ÖNEMLİ BİR SEÇENEK

Dr. Saraçoğlu, ilaç veya fizik tedaviye rağmen ağrılarında iyileşme olmayan hastaların algoloji kliniklerine başvurmalarının faydalı olabileceğini ifade etti. Saraçoğlu, “İlaç tedavisi veya fizik tedaviye rağmen şikâyetleri devam eden, henüz cerrahi girişim gerekliliği bulunmayan hastalar için algoloji (ağrı tedavisi) klinikleri önemli bir başvuru seçeneği olabilir.” dedi.

Bu kliniklerde, hastaların durumuna göre farklı tedavi yöntemlerinin uygulandığını belirten Saraçoğlu, “Medikal tedaviler, sinir blokları, eklem enjeksiyonları, epidural enjeksiyonlar ve radyofrekans uygulamaları gibi yöntemler, uygun görülen tanılarda kullanılabilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Algoloji tedavisinin kişiye özel planlandığının altını çizen Dr. Saraçoğlu, bu kliniklere başvurmak isteyenlerin önce Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji veya Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanına muayene olmaları gerektiğini belirtti. Saraçoğlu, “Tedaviler her hastalık ve her hasta için farklılık gösterebilir. Algoloji uzmanları, sizin için hangi tedavi yöntemlerinin uygun olabileceğini değerlendirerek size en doğru bilgiyi verecektir.” ifadelerini kullandı.