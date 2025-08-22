Bakan Yumaklı’dan belediyelere çarpıcı uyarı: “Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin”

Çorum’da DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret eden Bakan İbrahim Yumaklı, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, gıda arzı güvenliği kadar suyun da büyük önem taşıdığını ifade etti. İklim değişikliğiyle birlikte suyun değerinin daha da arttığını belirten Bakan, vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişmesi için yatırımların sürdüğünü söyledi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SU YATIRIMLARI

Türkiye’de AK Parti hükümetleri döneminde suyun akışına yön veren birçok yatırım yapıldığını kaydeden Yumaklı, “Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi ve benzeri tesisler hizmete alındı. Biz her damla suyu saklayan bir bilgelik ve gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak gördük. Bu vizyonla, bu amaçla, bu hedefle çalışmaya devam ettik. Gıda güvenliği için Türkiye’mizde tarımsal üretimin devam edebilmesi için 72 milyon dekarlık alanı da sulamaya açtık. 75 baraj ve gölet 3,4 milyar metreküplük ek su depolama tesisi, 102 arıtma tesisi, 115 bin kilometrelik, dünyanın çevresini üç defa dolaşabilecek borulama yatırımlarımızı yaptık. 2100 yılına kadar suyumuzu planlamak için Devlet Su İşleri başta olmak üzere Bakanlığımızın bütün birimleri gece gündüz çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25’ini kaybedeceğinin öngörüldüğünü açıklayan Bakan, alınacak önlemler başarısız olursa Türkiye’nin 2030 yılında “su stresi” yaşayan ülke kategorisinden “su fakiri” ülkeler arasına girebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen su verimliliği seferberliğine de değinen Yumaklı, bu projenin tıpkı sıfır atık seferberliği gibi başarıyla uygulanarak dünyaya örnek olacağını belirtti.

BELEDİYELERE ÇAĞRI: “BİZZATİ TAKİP EDİN”

Bakan Yumaklı, Ulusal Su Kurulu’nun pazartesi günü toplandığını hatırlatarak belediyelere yönelik uyarılarını yineledi: “Temmuz, ağustos gibi hava sıcaklıklarının çok üst seviyelere çıktığı dönemde gündem olduğu için özellikle içme suyu konusunda yerel yönetimlere, belediyelerimize önemli görevler düştüğünü buradan tekrar belirtmek istiyorum. En başta kayıp kaçak oranımız. Yani sisteme verdiğiniz 100 birimlik suyun çeşmelerden de 100 birim olarak akmasını sağlamak gerekir. İllerin içme suyu yönetimi için işletme planı dediğimiz o ile dair yılın 12 ayında suyun yönetiminin nasıl yapılacağı konusu, yani işletme planı konusu son derece önemli. Bu işletme planlarına da harfiyen uyulması gerektiğini belirtmek istiyorum. Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz. Son ana gelene kadar bu konuda eğer bu belirtmiş olduğumuz hususlar yerine getirilmezse problem yaşanması mukadderdir. Sizlerden istirhamım bunu sadece yanınızda çalışan profesyonellere bırakmayın, lütfen kendiniz de bizatihi takip edin. Emin olun bu faaliyette bulunduğunuz diğer konulardan çok çok daha önemli ve hayati.”

Konuşmasında belediyelere net bir mesaj da veren Bakan Yumaklı, “Ben herhangi bir polemiğe girmek istemiyorum. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün görev ve faaliyet alanı içerisindeki bütün uygulamaları, yatırımları birebir de takip eden birisi olarak söylüyorum. Biz ülkemizdeki hangi konuda olursa olsun suyun depolanması, suyun arzı konusunda görev ve sorumluluklarımızı harfiyen ve sonuna kadar yerine getiriyoruz. Dolayısıyla buradan da ilgililere tavsiyem algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin” dedi.

YATIRIM DESTEĞİ HAZIR

Yumaklı, belediyelerin ölçeklerinin üzerinde yatırım ihtiyaçları olması halinde Devlet Su İşleri ile sözleşme yaparak gerekli yatırımların karşılanabileceğini de vurguladı.

Çorum’daki programda Bakan Yumaklı’ya, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da eşlik etti.