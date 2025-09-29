Bakanlar Kurulu Beştepe’de toplandı: Kritik gündem başlıkları masada

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının öne çıkan gündem başlıkları ise netleşti.

Bakanlar Kurulu Beştepe'de toplandı: Kritik gündem başlıkları masada
Bakanlar Kurulu’nun öncelikli gündemi, “Terörsüz Türkiye” adı verilen süreç olacak. Süreçte gelinen aşama, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında ayrıntılı olarak ele alınacak.

MİLLİ DAYANIŞMA VE KARDESLİK KOMİSYONU

Beştepe’deki toplantıda, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları da masaya yatırılacak. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

SURİYE GELİŞMELERİ

Suriye’deki gelişmeler de Bakanlar Kurulu’nun gündeminde yer alacak. Terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek.

İSRAİL’E KARŞI ATILACAK ADIMLAR

Dış politikada Gazze’deki son durum öncelikli başlıklardan biri olacak. İsrail’in Gazze’yi topyekûn işgal planına karşı atılabilecek adımlar görüşülecek. Bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması için yapılabilecek girişimler ele alınacak.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti de Bakanlar Kurulu’nun gündeminde yer alacak. Beyaz Saray’daki Erdoğan-Trump zirvesinde ele alınan başlıklar ve imzalanan anlaşmalar hakkında bilgi sunulacak. Erdoğan’ın, Bakanlar Kurulu sonrası ABD ziyaretine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.


