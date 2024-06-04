Bakanlar Kurulu toplanıyor! İşte masaya yatırılacak konular

Bakanlar Kurulu, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi. Toplantıda bayram tatilinin ele alınması bekleniyor.

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Masada terörle mücadele ve 9'uncu Yargı Paketi de var. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.