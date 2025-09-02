Bakanlık sessizliğini bozdu: Bakan Göktaş’tan grevdeki SYDV çalışanlarına müjde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndaki (SYDV) grev gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. KÇP kapsamında değillerdi, biz onları ek protokol ile kapsama aldık." dedi.

Açıklama, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Göktaş’ın konuşmasında yer aldı.

İKİ DÜZENLEMEYLE PERSONELE İYİLEŞTİRME

Göktaş, Bakanlık bünyesindeki personele yönelik son dönemde iki farklı düzenlemeyle iyileştirmeler yapıldığını aktardı. 27 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin 4/D statüsünden sözleşmeli memurluğa geçme hakkı kazandığını duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte, 2016 yılından bu yana devam eden sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti.

Ayrıca ek dersli personelin yıllardır çözülemeyen sorunlarına yönelik de bu yıl içinde çözüm üretildiğini söyledi.

“HER PERSONELİMİZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Bakan Göktaş, toplumun en hassas noktalarına ulaşan bir bakanlık olarak, sahada çalışan personelin özverili gayretlerine dikkat çekti. Afetlerde psikososyal destek ekiplerinin aktif görev aldığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir deprem oluyor, psikolojik destek ekiplerimiz sahada oluyor. Deprem bölgesinde hâlâ çalışanlarımız çok büyük özveriyle çalışıyor. Bakanlık merkez teşkilatı, il müdürlüklerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz tabii ki vakıf çalışanlarımızda benzer şekilde... Her bir personelimiz bizler için çok değerli, çok kıymetli ve onların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını oldukça önemsiyoruz."

Göktaş, SYDV çalışanlarının da artık Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına dâhil edilmesiyle birlikte, haklarının daha güçlü bir çerçevede güvence altına alındığını belirtti.