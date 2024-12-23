Bakanlıklar personel alımına hazırlanıyor: Detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Başvurular, 13-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Yazılı sınav, 12 Nisan 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu aşamada başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar kapsamında, 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 5 sınırlı kaptan, 9 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 2 yağcı ve 3 gemi aşçısı istihdam edilecek.

Adaylar başvurularını, 27 Aralık 2024 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuruların ardından İŞKUR tarafından oluşturulan listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek. Evrak incelemesi sonucunda şartları sağlayan adaylar arasından, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişiyle açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.

Noter kura çekilişi, 28 Ocak 2025’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez kampüsünde yapılacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adaylar, Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak duyurularla bilgilendirilecek.