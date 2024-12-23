‘ÇENGEL-13’ operasyonu: Sahte alkol üreticilerine büyük darbe

Operasyonlarda 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiği, sahte üretim yaptığı tespit edilen 37 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Halkın desteği ve duyarlılığının bu mücadelede kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Yerlikaya, şunları ifade etti:

“Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde, halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı ve il jandarma komutanlıklarımızı tebrik ediyorum.”

Bakan Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini ve sahte alkol üreticilerine karşı sıkı önlemlerin süreceğini belirtti.