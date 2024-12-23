Mersin’de gümrükte rüşvet çarkı: 91 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince yaklaşık 10 ay süren projeli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda toplam 122 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10’u emniyetten serbest bırakılırken, 112’si adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 91’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarının her işlem için gümrük görevlilerine rüşvet verdikleri, bu düzenin belli bir tarifeye bağlandığı tespit edildi. Yapılan işlemlerde usulsüzlük olmaması durumunda sabit bir ücret alındığı, usulsüzlük içeren işlemlerde ise işin niteliğine göre döviz üzerinden ödeme yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 10 ay süren detaylı çalışmalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda nakit para, altın ve değerli eşyalar ele geçirildi. Aramalarda 1,5 milyon TL nakit para, dolar cinsinden nakit, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye, 1 Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, 9 lüks marka saat ve uyuşturucu hap bulundu.

Yetkililer, operasyonların hassasiyetle sürdüğünü ve toplumun ekonomik güvenliğini tehdit eden bu tür yapıların tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.