Bakanlıktan Kartalkaya faciasındaki yaralıların durumuna ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yaralananların sağlık durumuna ilişkin gelen son bilgileri paylaştı. Açıklamada 12 yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı.39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.