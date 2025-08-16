Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor?

Bu söylentiler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması sonrası siyasi kulislerde yeniden yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada hızla yayılan haberler, Ahmet Akın’ın adını ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı.

CHP’den AK Parti’ye olası geçişlerin konuşulduğu kulislerde, AK Parti’li Savcı Sayan’ın “Önemli bir isim daha CHP’den AK Parti’ye geçecek” açıklaması, gözleri Ahmet Akın’a çevirdi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Ahmet Akın cephesinden henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yürütülen tartışmalar, önümüzdeki günlerde siyasi kulislerde daha fazla gündem yaratacağa benziyor.

İddialar devam ederken, Ahmet Akın CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Balıkesir’imiz için Kuvayımilliye ruhuyla; birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları değerlendirdik."

Bu paylaşım, kulislerdeki iddiaları doğrudan yalanlamasa da Akın’ın parti içi temaslarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Özlem Çerçioğlu’nun sürpriz kararı sonrası gözler Balıkesir’e çevrilmiş durumda. Ahmet Akın’ın vereceği olası kararın, önümüzdeki günlerde Türkiye siyasetinde yeni tartışmalar yaratması bekleniyor.