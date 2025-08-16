Bugün yola çıkacaklar dikkat! KGM 16 Ağustos yol durumu bülteni yayımlandı
Yola çıkmayı planlayan sürücüler için uyarı geldi. KGM, bakım-onarım ve yol yapım çalışmalarının sürdüğü güzergâhlarda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyulmasını istedi.
İşte Türkiye genelinde 16 Ağustos 2025 yol durumu:
🚧 TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı – Akyazı Kavşağı arası, 0-13. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor. (7/24 çalışma sürüyor.)
🛠️ TAG Otoyolu (Nurdağı – Narlı arası, 0-2. km): Üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.
⚠️ Akçakoca – Düzce yolu (20-24. km): Üstyapı onarımı nedeniyle Akçakoca-Düzce yönü trafiğe kapalı. Ulaşım karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.
🚦 Bergama – Soma yolu (26-33. km): BSK çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapalı. Trafik diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.
🛣️ Nevşehir – Ürgüp – Kayseri yolu (59-65. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü veriliyor.
⛏️ Bingöl – Solhan yolu (23-29. km): Üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
👷 Alanya – Gazipaşa yolu (64-65. km, Kargıcak Mahallesi): Yaya üst geçidi yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.
🚜 Sakarya – Bilecik yolu (26-28. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti kapalı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
🪧 Kurucaşile – Cide yolu (19-22. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.
🛑 Zara – İmranlı – Kızıldağ yolu (43-48. km): Sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
KGM, sürücülere özellikle çalışma yapılan güzergâhlarda hız sınırlarına uymaları ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları konusunda uyarıda bulundu.