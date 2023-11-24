Barış Pınarı Bölgesinde 3 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.