Barış Pınarı Bölgesinde 3 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

Barış Pınarı Bölgesinde 3 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
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Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber

# Milli Savunma Bakanlığı # suriye # Barış Pınarı Bölgesi
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