Baro Başkanı ve Yönetimine 'terör propagandası' soruşturması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın, baronun resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım üzerine resen başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 21 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Barosu’nun Twitter hesabından PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü ifadelerin yer aldığı, ayrıca bu kişilerin sözde gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğünün iddia edildiği bir paylaşım yapıldığı kaydedildi. Paylaşımda, Devletin savaş suçu işlediği yönünde yanıltıcı bilgilere yer verildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosu tarafından resmi Twitter hesabından duyurulan açıklamada, terör örgütü mensuplarını övücü ifadelerin kullanıldığı, sözde gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldükleri ve devletimizin savaş suçu işlediği yönünde yanıltıcı bilgilerin yayılması tespit edilmiştir. Bu nedenlerle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."