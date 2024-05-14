Bartın Üniversitesi dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasına girdi!

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE), dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği “2024 Genç Üniversiteler Sıralaması” açıklandı.

Yaşı 50 ve altında olan 79 ülkeden dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı listeye, Bartın Üniversitesi (BARÜ) kuruluşunun 15’inci yılında 351-400 bandından girerek büyük bir başarı elde etti.

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal sorumluluk alanlarında önemli bir ivmelenme yakalayan BARÜ, Türkiye’den değerlendirilen 80 üniversite arasında 8’inciliği 3 üniversite ile paylaştı. BARÜ, devlet üniversiteleri arasında yapılan değerlendirmede ise 3’üncü sırayı bir üniversite ile paylaşarak gururlandırdı.

ARAŞTIRMA KALİTESİ ALANINDA DÜNYADA 188'İNCİ; TÜRKİYE'DE 4'ÜNCÜ SIRADA!

Yükseköğretim kurumlarının öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildiği sıralamada BARÜ, araştırma alanında gösterdiği performansla dünyada ilk 200’e girme başarısı gösterdi. Bu sıralamada dünyada 188’inci sıraya yerleşen BARÜ; aynı alanda Türkiye’de 4’üncü, devlet üniversiteleri arasında ise birinci sırada gösterildi. BARÜ, diğer alanlarda gösterdiği performansla da sürdürülebilir gelişimini bir kez daha ortaya koydu.

"TÜM BİLEŞENLERİMİZLE BİRLİKTE BU GURURU PAYLAŞIYORUZ"

Emek-yoğun bir gayretle gurur duyulacak gelişim gösterdiklerini kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle yarınlara olan yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Birbirimizden öğrenerek ilerlediğimiz bu süreçte tüm paydaşlarımızla birlikte önemli bir gelişim gösteriyoruz. İnanıyorum ki geçtiğimiz 5 yıl dikkate alınarak girdiğimiz bu sıralamadaki yerimiz önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkacaktır. Bu sürece katkı sunan öğrencilerimiz, mezunlarımız, akademik ve idari insan kaynağımızın aralarında olduğu BARÜ ailesiyle birlikte tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki dönemlerde başarılarımızın katlanarak artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

"ÜNİVERSİTEMİZ TÜRKİYE YÜZYILININ ÖNEMLİ BİR KAZANIMI"

Rektör Uzun, üniversitenin kuruluşunun 15’inci yılında gösterdiği başarının önemine de atıfta bulundu.

Rektör Uzun, “Henüz 15 yaşında bir yükseköğretim kurumu olarak gösterilen performans ile yarınlara göz kırpıyoruz. Sürdürülebilir iyileşme hedefiyle geleceğe kararlı adımlar atan Üniversitemiz, Türkiye Yüzyılına değer katmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak yarınlara yürüyüşümüzde bizleri daima motive eden Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a şükranlarımı sunuyorum. Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca kurumlar arası uyum ve eşgüdümü ilimizde en üst düzeye çıkararak mevcut ekosistemin oluşturulmasındaki katkıları için Bartın Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.