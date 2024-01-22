Başak Demirtaş aday mı olacak?

Kulislerde, Ak Parti’nin İstanbul’da CHP’nin karşısına aday çıkarmasına karşılık DEM Parti’nin alacağı belediyelere kayyum atanmayacağı vaadi verdiği konuşuluyor.



Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığı için yaptığı açıklama Ak Parti’nin Dem Parti’yle yerel seçim pazarlığı kulislerini akıllara getirdi.



Başak Demirtaş’ın, “Dem Parti uygun görürse aday olabilirim” açıklamasına partinin grup başkanvekili Sezai Temelli ise “sürpriz oldu, değerlendirmeyi MYK yapacaktır” şeklinde yanıtladı.



Demirtaş'tan gelen bu açıklama Ak Parti'nin Dem Parti'ye İstanbul'da aday çıkarmak koşuluyla kazanacağı belediyelere kayyum atanmayacağını vaat ettiği iddialarını da güçlendirdi.



Dem Parti’nin seçimler için kayyum pazarlığı yaptığı kulislerine Leyla Zana’nın “açılım” çağrısı da eklendi. Zana, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "çözüm sürecini dondurucudan çıkarıp esastan almak gerekiyor, tahammül kalmadı" sözleriyle seslendi.



Dem Parti'nin bu hamlesi siayset kulislerinde, CHP'ye karşı el yükselttiği şeklinde yorumlandı. Dem Parti'nin CHP ile başta İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediye başkanlıkları olmak üzere yerel seçim iş birliği görüşmelerinin sürdüğü biliniyor.



Diğer yandan Yeniden Refah Partisi de Ak Parti ile görüşmeye "yeniden" dedi. Yeniden Refah Partisi görüşme heyet başkanlığını Doğan Aydal’dan alarak İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’e devretti.