Başsavcı Akın Gürlek'ten flaş bahis ve şike açıklaması: "Futbolun temizlenmesini istiyoruz''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, düzenlediği basın toplantısında, Türk futbolunda devam eden bahis soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başsavcı, gelecekte yeni bir operasyonun yapılacağının sinyalini vererek, "İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Başkan yorumcu kim karıştıysa onları topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamanın ihbar kabul edilmesiyle başladı. Hacıosmanoğlu, bu açıklamada "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" bilgisini paylaşmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamasında, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı. Bu kişilerin arasında yer alan Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PFDK'DAN 1024 FUTBOLCUYA SEVK

Adli soruşturmanın devam ettiği süreçte, TFF de bahis iddiaları kapsamında disiplin süreçlerini başlattı. Federasyon, hakemler ve yöneticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında değişen cezalar verildi.

“TFF’NİN SÜRECİ AYRI, BİZİMKİ AYRI”

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, futboldaki bahis soruşturmasının kapsamının genişlediği aktarıldı. Başsavcı Akın Gürlek, yeni operasyonların yolda olduğu sinyalini verdi ve şunları kaydetti: "TFF ve bizim yürüttüğümüz soruşturma başka. Biz doğrudan doğruya orayla bağlı değiliz. PFDK tarafından men edilen futbolcularla ilgili soruşturma açılacak diye bir durum söz konusu değil. Adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bize ihbarda bulunuyorlar. Biz gereğini yapıyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bir bilgi havuzumuz var. Birincisi federasyon başkanlığı hakemle ilgili ceza veriyor o bize ihbarda bulunuyor. Bizim bunun haricinde cimer ve ihbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile İNTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. ''