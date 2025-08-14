Başsavcılık harekete geçti! Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde geçtiği iddia edilen görüşmeye ilişkin resen soruşturma başlattığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna yansıyan Murat Kapki ile Mücahit Birinci’ye ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Murat Kapki, 12 Ağustos 2025 tarihinde savcılığa ulaştırdığı el yazısı dilekçesinde, AK Parti’nin eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve avukat Mücahit Birinci hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.

Kapki, dilekçesinde Mücahit Birinci’nin kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini ve 2 milyon Amerikan Doları karşılığında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tamamen kurgulanmış, iftira niteliğinde bir ifade vermeye zorladığını iddia etti.

