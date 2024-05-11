Batı Trakya Türklerinin Miçotakis'in Ankara ziyaretinden beklentileri

Batı Trakya Türkleri, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 13 Mayıs’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Lozan Anlaşması'ndan doğan hakların tam olarak yerine getirilmesi konusunun ele alınmasını bekliyor.

Batı Trakya temsilcileri, Atina'nın Türk azınlığın Lozan’dan doğan birçok hakkını kullanmasına engel olduğunu belirtiyor. En önemli sorunların başında eğitim konusu geliyor.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, iki dilde eğitim verecek anaokullarının açılmasının önemine vurgu yaptı. Aydın Ahmet, "En büyük sıkıntımız da devletin azınlığı hiçbir zaman muhatap almamış olması. Bugüne kadar azınlığın eğitimi ile ilgili tüm kararları devlet tek taraflı almış ve yürürlüğe koymuştur. Ne yazık ki azınlığın hiçbir talebi bu hususta dikkate alınmamıştır." dedi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ise, azınlığın dini lideri olan müftülerini seçme hakkını öngören antlaşmalara dikkati çekti. Yunanistan'ın Türk azınlığı kendi seçtiği müftüleri dayattığını söyledi. İbrahim Şerif, "Müftüyü buradaki Müslüman halkın seçmesi lazım ama gördüğümüz üzere devlet burada tayin usulünü kullanıor. Sizin müftünüz bu, sizin dininizi şekillendirecek veya size öncülük yapacak kişi bu. Fakat dinimiz ve antlaşmalar bize müftümüzü seçme hakkı veriyor."

Batı Trakya Türkleri, eğitimden, inanca ve sosyal hayata Lozan Anlaşması'ndan doğan hakların tam olarak uygulanması için Ankara'nın, Atina'ya daha fazla baskı yapmasını istiyor.