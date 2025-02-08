Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Batman'da silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyon, büyük bir başarıyla sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentteki silah kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, kaçakçılık yaptığı belirlenen şüpheli, düzenlenen baskınla yakalanarak tutuklandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, KOM ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüphelinin adresi belirlendi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 10 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyon sırasında şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.