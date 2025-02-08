Konya’da “Dur” ihtarına uymayan sürücüye 61 bin 979 lira ceza

Konya'da, "dur" ihtarına uymayan sürücü, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 61 bin 979 lira ceza verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya’da “Dur” ihtarına uymayan sürücüye 61 bin 979 lira ceza
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Konya'da, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, kovalamacanın ardından yakalanarak 61 bin 979 lira ceza ödemek zorunda kaldı. Şüpheli, polis aracına çarparak kaçarken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve kesici aletler ele geçirildi.

Olay, Selçuklu ilçesinin Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki bir otomobilin içindeki şüpheliyi sorgulamak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerine doğru hızla ilerleyerek polis aracına çarptı ve kaçmaya başladı. Kovalamaca, şüphelinin Karaömerler Mahallesi'nde yakalanmasıyla son buldu.

Yakalanan sürücünün kimliği, 48 yaşındaki O.B. olarak tespit edildi. Üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1,5 gram esrar, sentetik ecza maddesi ve kesici aletler bulundu. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan O.B.'ye, trafik ihlalleri nedeniyle 61 bin 979 lira ceza uygulandı.

Sürücü O.B.'nin, daha önce 5 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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