Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda hedef 2026! Bakan Uraloğlu’ndan kritik açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, altyapının tamamlandığını duyurarak, "Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın altyapısını bitirdik. Altyapı, bu işin yarısı demektir. Yüzde 50'sini o anlamda tamamladık. Üstyapının da yaklaşık yüzde 10'unu tamamladık" dedi.

Salyazı köyünde yapımı süren havalimanının Türkiye’deki beşinci bölgesel havalimanı olacağını vurgulayan Uraloğlu, pistin 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacağını, geniş gövdeli uçakların inişine uygun şekilde tasarlandığını belirtti.

2 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ DEV PROJE

Yaklaşık 30 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak havalimanında, 17 bin metrekarelik bir terminal binası inşa edileceğine dikkat çeken Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilebileceğini ifade etti. İnşaatta son iki aydır önemli bir hızlanma yaşandığını belirten Bakan, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, onun riyasetiyle bu sene çalışmalarımızı hızlandırdık ve sene sonuna kadar binaların aşağı yukarı çatılarını çatıp, içerisine girmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Elektromekanik işlerin devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Hedefimiz 2026 yılı içerisinde Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nı bitirerek uçuşları başlatmaktır" dedi. Firmaların sipariş sürecine başladığını ve yurt dışından bazı donanımların geleceğini ifade eden Bakan, "Burayı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız." sözleriyle sürecin ilerleyişine dair net bilgiler verdi.

TÜNEL PROJELERİYLE ULAŞIM DAHA DA GÜÇLENECEK

Uraloğlu, sadece havalimanı inşaatı değil, bölge ulaşımına dair projelere de değindi. Havalimanına ulaşımı sağlayacak yollar için kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapıldığını belirterek, "Köse Dağı Tüneli'nin projesine başladık. O birazcık zaman alacak ama ilk etapta mevcut yolu iyileştirerek biz havalimanına bağlantıyı sağlamış olacağız" dedi.

Bölgedeki diğer tünel çalışmalarına da dikkat çeken Uraloğlu, Zigana ve Gümüşhane geçişindeki tünellerin tamamlandığını hatırlatarak, 7,5 kilometre uzunluğundaki Vauk Dağı Tüneli’nde asfalt çalışmaları nedeniyle geçici bir yavaşlama yaşandığını ifade etti.

Bayburt için hayati önemde olan Kop Tüneli’ne ilişkin de bilgi veren Bakan, "6,5 kilometre uzunluğunda dünyanın, Türkiye'nin en zor tünellerinden birinde çalışıyoruz. Yoğun suyun olduğu, zaman zam gaz çıkışlarının olduğu bir tünelde çalışıyoruz. Önümüzdeki sene tünelin kazı işlerini bitirmeyi hedefledik" dedi.

Tünelde yaşanan zorluklara da değinen Uraloğlu, "Su boşalımından dolayı 20 tonluk bir eskavatör tünelin içerisinde geçtiğimiz yıllarda 200 metre sürüklendi. Yani tünelin içerisinde neredeyse bir sel oldu" sözleriyle riskli çalışma ortamını gözler önüne serdi. "Hedefimiz 2027 yılı içerisinde de Kop Tüneli'ni bitirmektir" diyen Bakan, projelerin süreceğini belirtti.

Uraloğlu, hem Bayburt hem de Gümüşhane'de Cumhur İttifakı'nın desteğiyle birçok hizmeti hayata geçirdiklerini vurguladı. "Biz hem Bayburt'ta hem Gümüşhane'de AK Parti hükümetlerimiz döneminde, Cumhur İttifakı'mızla beraber birçok hizmeti beraberce ayağa kaldırdık, hayata geçirdik" dedi. Gelecekte yapılacak projelerin de aynı birliktelikle sürdürüleceğini belirten Uraloğlu, "Onları da yine Cumhur İttifakı olarak AK Partimizle, Milliyetçi Hareket Partimizle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Bakan Uraloğlu'na; Bayburt ve Gümüşhane valileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve parti temsilcileri eşlik etti.