Putin’den dikkat çeken çıkış! Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti: “Tünelin sonunda ışık göründü”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı konusunda çözüme ulaşılabileceğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti. Putin, Çin’e gerçekleştirdiği dört günlük ziyaretin ardından Pekin’de Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin ile Rusya arasında doğal gaz ticaretine ilişkin anlaşmaya değinen Putin, “Rus gazının boru hatlarıyla Çin’e sevkiyatı yıllık 100 milyar metreküpe ulaşabilir. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin, piyasa formülüne dayalı bir fiyattan doğal gaz alacak ve bu da ona avantaj sağlayacak.” dedi.

BU GÖRÜŞME GERÇEKLEŞSİN

Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediğini vurgulayan Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın da kendisine böyle bir görüşmenin olasılığını sorduğunu aktardı. Böyle bir görüşme için iyi bir hazırlık yapılması gerektiğini kaydeden Putin, “Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin.” ifadelerini kullandı.

Sağduyunun galip gelmesi halinde Ukrayna konusunda çözüme ulaşılabileceğine işaret eden Putin,



“Trump yönetimi de çözüm için samimi bir çaba gösteriyor. Bence tünelin sonunda belli bir ışık göründü. Durumun nasıl geliştiğini görelim. Aksi takdirde, belirlediğimiz görevleri askeri yollarla çözmek zorunda kalacağız.” diye konuştu.

UKRAYNA İLE İSTANBUL MÜZAKERELERİ

Putin, Ukrayna’nın NATO’ya girmesine karşı olduklarını yineledi. Toprak takası karşılığında güvenlik garantisi verilmesinin ise gündemlerinde olmadığını belirtti.

Ukrayna’daki toprak konusuyla ilgili referandum yapılması gerektiğini söyleyen Putin, “Ancak sıkıyönetim kapsamında referandum yapılamaz. Bu, referandum yapmak için sıkıyönetimin kaldırılması gerektiği, bu yapılır yapılmaz da başkanlık seçiminin yapılması gerektiği anlamına geliyor. Bu süreç sonsuza kadar böyle sürebilir.” dedi.

İstanbul’daki doğrudan müzakerelere değinen Putin, Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy’nin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinin seviyesini yükseltmeye hazır olduklarını söyledi.

ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pekin’de karşılaştığını da aktaran Putin, “Aliyev ile selamlaştım, eşiyle selamlaştım. Birkaç kelime konuştuk. Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde sorunlar var, ancak ilişkileri geliştirme isteği her şeyi yerli yerine oturtacaktır.” dedi.