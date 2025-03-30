Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya'dan trafik kuralları uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen 766 trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1219 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya'dan trafik kuralları uyarısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1'inci günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya'dan trafik kuralları uyarısı - Resim : 1

Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğüne dikkat çeken Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508 bin 962 araçdenetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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